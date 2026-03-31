Orman köylerinde güneş enerjisi dönemi: Çatıdaki GES’ler faturayı sıfırladı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı orman köylerinde yenilenebilir enerji yatırımları, köy hayatını değiştirmeye başladı. Devlet desteğiyle kurulan çatı tipi güneş enerjisi sistemleri sayesinde köylüler, hem elektrik tüketimlerini karşılıyor hem de üretim fazlasını satarak gelir sağlıyor.

ALTI KÖYDE GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ

İlçe kırsalındaki Örencik, Kaman, Bekdemir, Yukarıkarderesi, Aşağıarıcaklı ve Kızlaç köylerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 30 orman köylüsünün evinin çatısına güneş panelleri yerleştirildi.

YÜZDE 50 HİBE, 10 YIL ÖDEME KOLAYLIĞI

Yaklaşık 140 bin lira maliyeti bulunan güneş enerjisi sistemlerinin yarısı devlet tarafından hibe olarak karşılandı. Kalan 70 bin liralık kısmın ise köylüler tarafından 10 yıl vadeyle ödenmesi için finansman imkânı sağlandı.

Kurulan paneller sayesinde köylüler evlerinin elektrik ihtiyacını güneşten karşılamaya başladı. Tüketim fazlası elektrik ise dağıtım şirketlerine satılarak ek kazanç elde ediliyor.

ARTIK ELEKTRİK FATURASI GELMİYOR

Örencik köyünde yaşayan Sevim Aslan, projeden geçen yıl eylül ayında haberdar olduklarını belirterek, daha önce yaklaşık bin lira gelen elektrik faturasının artık gelmediğini söyledi. Aslan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık altı aydır sistemi kullandığını anlatan Necla Akdoğan da artık elektrik faturası ödemediğini dile getirdi.

FATURALAR CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Kaman köyü muhtarı Ali Bali ise güneş enerjisi sistemi sayesinde köydeki elektrik giderlerinin büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

Daha önce bazı evlere 3 bin liraya kadar elektrik faturası geldiğini belirten Bali, proje sonrasında bu tutarın 10-20 lira seviyesine kadar düştüğünü kaydetti.

KIRSALDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Yetkililer, projenin hem kırsal bölgelerde enerji maliyetlerini düşürdüğünü hem de yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırdığını belirterek benzer uygulamaların farklı bölgelerde de hayata geçirilmesinin planlandığını ifade ediyor.