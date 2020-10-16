Palamut ve uskumrudan sonra 'Çinekop' da tezgahlarda yerini almaya başladı

Palamut ve uskumrudan sonra 'Çinekop' da tezgahlarda yerini almaya başladı

Marmara Denizi'nde palamut ve uskumrudan sonra balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop, tezgahlardaki yerini yavaş yavaş alıyor. Çinekopun kilosu şimdilik 60 liradan satılıyor.

Balık avlanma sezonu açıldıktan sonra balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor. Marmara Denizi'nde palamut ve uskumrudan sonra çinekop da tezgahlarda yerini aldı.

“BU YIL PALAMUT BOLLUĞU İLE BAŞLADI”

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl sezonun palamut bolluğuyla başladığını söyledi.

Çinekop ağlara takılmaya başlayınca balıkçıların sevindiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Çinekop artık tezgahları süslemeye başladı. Bu sezonun başında palamut balıkçıların yüzünü güldürdü. Sezon palamutta devam ediyordu. Şimdilerde ağlara takılan çinekop tezgahlarda yer almaya başladı. Bundan sonra çinekop ve istavritin devam edeceğini düşünüyoruz. Balıkta bolluğun olmasıyla vatandaşlarda ucuz balık yiyecektir." dedi.

"GEÇEN SENE VATANDAŞ BALIĞA HASRET KALMIŞTI"

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da havaların soğumasıyla balık bolluğunun olmasını beklediklerini ifade etti.

Erol, vatandaşların palamuttan sonra çinekop ve uskumruyu tercih etmeye başladığını belirterek, "Bu sene sezona palamutla başladık ve uzun süre balıkçılar kıyıya palamutla döndü. Vatandaşlarda bol miktarda palamut tüketti. Çünkü geçen yıl palamut yoktu. Vatandaşlar palamuda hasret kalmıştı." değerlendirmesinde bulundu.