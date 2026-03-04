Petrol fiyatları yükselişini 5. işlem gününe taşıdı

Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ticareti etkileyebileceğine ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik kaygılar küresel risk algısını artırırken, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılması sonrası enerji tedarikine yönelik endişeler derinleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin, finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını duyurdu.

Trump, ABD'nin ne olursa olsun enerjinin serbest akışını sağlayacağını vurgularken, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU KÖRÜKLEYEBİLİR

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğinden ve halihazırda tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarına karşı temkinli olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika kararlarını daha da karmaşık hale getirebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,83, Nasdaq endeksi yüzde 1,02 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,94 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif başladı.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 84,05 DOLARA KADAR ÇIKTI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamaları sonrası hız kesse de Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 2,8 yükselişle 80,4 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde yükselişine devam eden Brent petrol, şu sıralarda yüzde 2,1 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş, 5. işlem gününe taşındı.

Dün 84,3 dolar seviyesine ulaşan Brent petrol, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamaları sonrası hız kesse de Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,8 yükselişle 80,4 dolardan kapandı.

Yeni işlem gününde yükselişine devam eden Brent petrol, 84,05 dolara kadar çıktıktan sonra şu sıralarda 82,1 dolardan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,7 yükselişle 99,1 seviyesinden kapanırken, yeni günde yatay bir seyir izliyor.

ALTININ ONSU

Altının ons fiyatı dün dolar endeksindeki yükseliş, kar realizasyonları ve piyasalardaki yüksek oynaklığın etkisiyle yüzde 4,4 düşüşle 5 bin 96 dolar seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,2 yükselişle 5 bin 156 dolardan işlem görüyor.