Piyasa denetimlerine aykırılıklara 45 günde 506 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılının ilk 45 gününe ait piyasa denetim bilançosu belli oldu.

Yaklaşık 48 bin firma ve 5,6 milyon ürün denetlendi. Tespit edilen aykırılıklar için toplamda 506 milyon TL idari para cezası uygulandı.

"DENETİMLERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlık, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek ve tüketicilerimizin arz-talep dengesinde sarsıntı yaratması muhtemel her türlü fiile karşı denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir." diyerek 45 günlük denetim sonuçlarını şöyle aktardı:

İç ticaret denetim birimlerimiz tarafından yılbaşından bu yana ve özellikle mübarek Ramazan öncesinde hassasiyetle yürütülen çalışmalar neticesinde; 2026 yılının ilk 45 gününde 48 bin 122 firma, 5 milyon 683 bin 898 ürün denetlenmiş ve tespit edilen aykırılıklara toplamda yaklaşık 506 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ramazan ayı öncesinde, 81 ilde yürütülen gıda denetimlerinde 29 bin 626 firma denetlenmiş, ihlaller için yaklaşık 80 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla gıda perakendeciliği sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde, 2026 yılının ilk 45 gününde 29 bin 626 firma denetlenmiştir. Yapılan kontrollerde 20 bin 79 ihlal tespit edilmiş ve toplamda 80 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

İstanbul ilimizde gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon TL ceza kesilmiştir.



Ankara’da 1 milyon 357 bin 149 adet ürün, İstanbul’da 885 bin 734 adet ürün ve Antalya’da 995 bin 882 ürün denetimden geçirilmiştir.

YAPILAN DENETİM KONULARI VE KESİLEN CEZALAR

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 237 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildi.

2026 yılının ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda; ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34,4 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 2,4 milyon TL ceza işlemi gerçekleştirildi.

OTOMOTİV, STOKÇULUK, EMLAK, KUYUM, FAHİŞ FİYAT, HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR VE ÖDEME SÜRELERİ DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 45 gününde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 10 bin 497 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.

188,3 MİLYON TL CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 1.160 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 188,3 milyon TL idari para cezası kesildi.