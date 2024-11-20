Plastik poşetlerin 2025'teki ücreti yarın belirlenecek

AA

Türkiye'de plastik poşetlerin ücretli olması uygulaması, önce yadırganmış, sonra da elde edilen tasarruf miktarı ve sağlanan çevre temizliği açısından alışılmıştı.

Uygulamadan önce, bir markete giden, alacağı ürünün konulacağı poşeti dışında da poşet alıyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu'nun, 25 kuruştan satılan plastik poşetlerin yeni yılda uygulanacak fiyatını belirlemek üzere yarın toplanacağı duyuruldu.

GEREKSİZ PLASTİK POŞET KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İSTENDİ

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinden kaynaklanan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

PLASTİK ATIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İSTENİYOR

Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirildi.

Plastik poşetlerin, marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlıkça belirlenen 25 kuruştan satılması uygulaması devam ediyor.

YENİ FİYATI BELİRLEYECEK KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.

TOPLANTIDA GÖRÜŞ BİLDİRECEK KURUMLAR

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığı'ndaki toplantıya; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

BAKAN MURAT KURUM'A SUNUM YAPILACAK

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor.

Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.



