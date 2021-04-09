Ramazanda gıda işletmeleri sıkı denetlenecek

Ramazan ayında gıda güvenliği ve koronavirüs tedbirlerinin yerine getirilip getirilmemesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı denetime alınacak.

Ramazan ayıyla birlikte gıda denetimlerini artıracak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle bu dönemde tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri yakın takibe alacak.

Bakanlık, koronavirüs salgını sürecinde de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrollerini sürdürürken, ramazan ayı boyunca gıda denetimlerini aksatmadan yapacak.

TÜKETİMİ ARTACAK ÜRÜNLERE YOĞUNLAŞILACAK

Ramazanla birlikte halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verilecek.

DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEKLER

Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz uygulanması yönünde kontroller yapılacak ve bu konuda gıda işletmeleri bilgilendirilecek.

RAMAZAN PAKETİNDEKİ GIDALARIN SON TÜKETİM TARİHİ İLE ETİKET BİLGİLERİ KONTROL EDİLECEK

"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.

PAKET SERVİSLERDE HİJYENE BAKILACAK

Gıda işletmelerince "paket servis" uygulamasının devam ettiği süreçte özellikle kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına dikkat edilmesi, kuryeden ya da müşteriden kaynaklı iki yönlü virüs bulaşma riski de göz önünde bulundurularak, gerekli önlemlerin alınması için azami özen gösterilmesi sağlanacak.

3 AYDA YAPILAN GIDA DENETİMLERİNDE 23.8 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bu arada, Bakanlık, yılbaşından itibaren üç aylık süreçte ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 304 bin 760, gıda üretim yerlerinde 52 bin 187 olmak üzere toplam 356 bin 947 denetim gerçekleştirdi. Yapılan bu denetimler sonucu gıda işletmelerine 2 bin 536 yasal işlem uygulanırken, 23 milyon 897 bin 101 lira idari para cezası kesildi.

İHBAR HATLARI

Öte yandan, vatandaşlar, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilecek.