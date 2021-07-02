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    Rekabet Kurulu iki ecza deposuna 6 milyon lira ceza verdi

    Rekabet Kurulu, iki ecza deposuna toplam 6 milyon 14 bin 219 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdığını açıkladı.
    • AA
    • 02.07.2021 - 17:38
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    Rekabet Kurulu iki ecza deposuna 6 milyon lira ceza verdi

    Fiyatı belirlemeye ve değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları nedeni ile Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sonuç Ecza Deposu AŞ’ye ceza verildi.

    REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İHLAL EDİLDİ

    Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, hastanelere ilaç satışlarında, ilaç üreticileri ile ihale ecza depolarının aralarında anlaşarak fiyatı belirlemeye ve değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Rekabet Kurulu iki ecza deposuna 6 milyon lira ceza verdi #1

    İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

    Kurul, Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 4 milyon 605 bin 320 lira, Sonuç Ecza Deposu AŞ'ye 1 milyon 408 bin 899 lira idari para cezası uygulanmasına kadar verdi. Böylece 2 firmaya toplamda 6 milyon 14 bin 219 lira idari para cezası uygulanmış oldu.

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