Resesyondan çıkabilecek mi! Almanya'nın büyüme verisi açıklanacak Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu yayınlandı. Rapora göre resesyonda olan Almanya'nın ikinci çeyrekte büyüme verisinin yatay gelmesi bekleniyor.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 25 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü GSYH verilerini açıklayacak.

Açıklanacak veri resesyondaki Almanya için büyük önem taşıyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise büyüme verisinin açıklanmasının öncesinde resesyondaki Alman ekonomisinde henüz bir toparlanma olmadığını söylüyor.

Büyümenin yatay olacağı tahmin ediliyor

Bundesbank, ülke ekonomisindeki büyümenin üçüncü çeyrekte, yurt dışından gelen zayıf talep ve artan finansman maliyetleri nedeniyle muhtemelen yatay kalmasının beklendiğini bildirdi.

Üçüncü çeyrekten iyileşme bekleniyor

Raporda, öncü tahminlerin Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydettiğine işaret ettiği ifade edilerek, yılın temmuz-eylül dönemi için görünümün çok daha iyi olmadığı belirtildi.

"Alman mallarına dış talep düştü"

Alman mallarına dış talebin son zamanlarda düşüş eğiliminde olduğuna yer verilen raporda bu nedenle sanayi üretiminin temmuz-eylül döneminde zayıf kalmaya devam edeceğine işaret edildi.

Bundesbank raporunda, Almanya’nın en büyük ticaret ortağı Çin'in koronavirüs salgını sonrası toparlanmasının "ivme kaybettiğine” yer verilerek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu düşürmeye yönelik faiz artırımlarıyla artan borçlanma maliyetlerinin de Almanya’da yatırım ve inşaat sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini öngörüldü.

Enflasyon hedefi yüzde 2

Bankanın raporunda, fiyat baskılarının çok yavaş hafiflemesi nedeniyle enflasyonun uzun bir süre için ECB’nin yüzde 2 hedefinin üstünde kalabileceğine yer verildi.

Ekonomi resesyonda

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme beklerken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları ekonominin 2023'de yüzde 0,2 ila 0,4 seviyesinde küçülmesini bekliyor.