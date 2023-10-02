Reuters anketine göre eylül enflasyonu beklentisi: Yüzde 4,9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermiş ve yıllık yüzde 56,37 olmuştu.
Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3,7 ila yüzde 6,2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 60 ila yüzde 63,7 arasında bulunuyor.
TÜFE tahmini aylık yüzde 4,9
Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin aylık yüzde 4,9, yıllık bazda ise yüzde 61,7 olmasını bekliyor.
Yıl sonu enflasyon tahmini
Reuters anketinde yıl sonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 68,5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 66,45 ila yüzde 72 bandında yer alıyor.
TCMB enflasyon raporu yıl sonu enflasyon öngörüsü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltirken, öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıkladı.