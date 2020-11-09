Ruhsar Pekcan: Pandemi sonrasındaki yeni düzende daha güçlü bir Türkiye olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi sonrasındaki ekonomik süreçte yükseliş yaşanacağını belirtti.

SAHA EXPO Sanal Fuarı'na video konferansla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemiden sonraki ekonomi sürecini değerlendirdi.

Bakan Ruhsar Pekcan, yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olacağını açıkladı.

"TÜRKİYE PANDEMİ KARŞISINDA BÜYÜK DİRENÇ GÖSTERİYOR"

Bakan Pekcan, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Bugün Türkiye, ticari performansı ile pandemi karşısında büyük bir direnç göstermektedir. Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 17.3 milyar dolarlık ihracat, sadece 2020’nin değil, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz en yüksek aylık ihracat rakamını da göstermektedir. Ayrıca ikinci çeyrekte pandemiden etkilenen ihracatımız üçüncü çeyrek ile beraber yüzde 33.9 ihracat artışı gerçekleşti. Yine normalleşme dönemiyle 1 Haziran ve 31 Ekim dönemi arasında da ihracatımızda 2019 yılına nazaran yüzde 2.3 artış gerçekleşmiştir." diye konuştu.