Rusya AB'de doğalgaz pazarını kaptırdı! Gazprom'un hisseleri 16 yılın en düşük seviyesinde

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Gazprom'un hisse değeri, AB'nin Rusya'ya yaptığı yaptırımlar nedeniyle Avrupa doğalgaz pazarındaki payını önemli oranda kaybetti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un hisseleri, artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yüzde 2'den fazla değer kaybederek Ocak 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Gazprom'un hisse değeri, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik anlaşmada sona yaklaşılması nedeniyle değer kaybediyor.

GAZPROM HİSSE FİYAT 106,1 RUBLEYE GERİLEDİ

Dünkü kapanışta itibarıyla yüzde 2,4 değer kaybederek 106,1 rubleye gerileyen Gazprom hisse fiyatı, böylelikle Ocak 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

MOSKOVA BORSASI DEĞER KAYBETTİ

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 1,78 değer kaybederek 2.377 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,86 azalarak 727 puana indi.

RUSYA'NIN AB DOĞALGAZ PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 40'A ÇIKMIŞTI

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunan Rusya, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar AB'deki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

RUSYA PAZARINI KAPTIRDI

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Rusya, geçen yıl AB'ye yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.