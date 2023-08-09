Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı gerekçesiyle döviz alımını durdurma kararı aldı.

AA

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile uygulanan yaptırımlar Rus ekonomisinde dalgalanmalara neden oldu.

Rusya Merkez Bankası, “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, bankanın 10 Ağustos’tan yıl sonuna kadar iç piyasada bütçe kuralları gereği yaptığı döviz alımlarını durduracağı belirtildi.

Karar, mali piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak için alındı

Kararın, mali piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak için alındığına işaret edilen açıklamada, döviz alımına mali piyasalardaki duruma göre tekrar başlanabileceği kaydedildi.

Dolar/ruble paritesi

Dolar/ruble paritesi bugün Mart 2022’den bu yana ilk defa 98 seviyesini aşmıştı.

Rusya’nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğalgaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonu’ndan döviz satışı yapılırken, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.