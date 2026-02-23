Sabancı Üniversitesi, COP31 öncesi iş birliği gündemiyle bakanlıkla bir araya geldi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 hazırlıkları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ile bir araya geldi. Görüşmede, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) odaklanıldı. Sabancı Üniversitesi’nin ileri teknoloji geliştirme kapasitesi ve iklim bilimindeki öncü çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, Türkiye’nin küresel iklim diplomasisindeki elini güçlendirebilecek olası iş birliği süreçleri ele alındı. Devlet kurumları ile üniversiteler arasındaki sinerjinin önemi vurgulandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM ALANINDAKİ BİLİMSEL KATKILARIMIZI TOPLUMSAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEK ÖNCELİKLİ HEDEF"

Prof. Dr. Mehmet Yıldız, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Sabancı Üniversitesi olarak sürdürülebilirlik ve iklim alanındaki bilimsel katkılarımızı toplumsal faydaya dönüştürmeyi öncelikli bir hedef olarak görüyoruz. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinde devlet kurumları ile köklü akademik kuruluşlar arasındaki sinerjinin önemini vurgulayan bu buluşma, aynı zamanda üniversitemizin küresel krizlere çözüm üreten bir ‘araştırma merkezi’ olarak rolünü pekiştirdi.” dedi.

Ankara’da gerçekleşen görüşmede, Sabancı Üniversitesi’nin güçlü araştırma merkezleri ve disiplinler arası çalışma kültürü vurgulandı. Üniversite çatısı altında önemli süreçler yürüten ilgili akademik birimler, merkezler ve forumların COP31 eylem ajandasıyla uyumluluk gösteren çalışmalarından bahsedildi. Özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi, karbon yönetimi ve iklim değişikliğine uyum başlıklarında üniversitenin sahip olduğu kapasitenin COP31 eylem gündemine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.