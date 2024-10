Haberler



Sağlığı tehdit eden gıdalar listesine yeni markalar ve şehirleri eklendi

Dana eti, kırmızı parça eti, çiğ dana eti ve İzmir köfteye at ve eşek eti karıştırdılar. Zeytinyağı yerine tohum yağları, piliç sucuğa kanatlı etin her parçası, et sucuğa dil eti, haşhaş ezmesine yer fıstığı, kasap köfteye kanatlı eti kattılar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine takılıp, listeye alındılar.