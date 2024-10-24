Sağlığı tehdit eden gıdalar listesine yeni markalar ve şehirleri eklendi

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listelere dün ve bugün yenileri eklendi.

Bu kez, dana eti, kırmızı parça eti, çiğ dana eti ve İzmir köfte yerine at ve eşek eti satıldığı tespit edildi.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 22 Ekim'de 5 ürün daha eklendi. Böylece sağlığı tehlikeye düşüren gıdaların sayısı 106'ya yükseldi.

SUCUĞA DİL ETİ KARIŞTIRDILAR

Öte yandan zeytinyağı yerine tohum yağları, piliç sucuğa kanatlı etin her parçası, haşhaş ezmesine yer fıstığı, et sucuğa sakatat dil eti, kasap köfteye kanatlı eti karıştılması ve kaşarın yağ oranını düşürmek işlemleri de kayda alındı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine de 22 Ekim'de yeni 12 ve 23 Ekim'de 17 firma katıldı ve bu listedeki toplam sayı 694'e çıktı.

LİSTEYE YENİ KATILANLARIN İLLERİ

Listeye yeni katılan ürünler Aydın, Mersin, Muğla, Bursa, Afyonkarahisar, Manisa, Aksaray ve Adana illerine ait.

İZMİR KÖFTEDEN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Mersin ilinin Mezitli ilçesindeki Çoban Et Şarküteri-Nesim Gündüz firmasında dana etinde tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Manisa ilinin Kırkağaç ilçesindeki Çavuşun Yeri-Tuğba Çağış firmasında İzmir köftede tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Manisa ilinin Kırkağaç ilçesindeki Arzum Pide Salonu-Meryem firmasında, pide iç harcında tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yusuf Can Et Dünyası-Ayşe Aşçıbaşı firmasında kırmızı parça ette tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Hüseyin Kaynak'a ait hareketli araçta kırmızı parça ette tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Taklit ve tağşiş yapılan gıdaların sızma zeytinyağı, piliç sucuk, haşhaş ezmesi, taze kaşar peyniri, et sucuk, kekik balı, yağlı kaşar peyniri, çiğ dana eti ve kasap köfte olduğu belirlendi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ