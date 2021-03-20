Şahap Kavcıoğlu'ndan yüksek faiz değerlendirmesi

Ekonomi yazıları kaleme alan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu, 9 Şubat'taki makalesinde 'Yüksek faiz, düşük kur' politikasının Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını değerlendirmişti.

Kavcıoğlu, söz konusu politikada ısrar edilmemesini, faiz artışına gitmenin sorunları çözmeyeceğini ve ilerleyen dönemlerde sorunları derinleştireceğini vurgulamıştı.

"YÜKSEK FAİZ DÜŞÜK KUR TÜRKİYE'YE KAYBETTİRDİ"

Türkiye'nin, dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladığını belirten Kavcıoğlu, "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL’den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu." ifadelerini kullanmıştı.