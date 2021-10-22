Şamil Tayyar, yüksek kur politikasının izahını istedi

AK Partili Şamil Tayyar, yüksek kur politikasına toplumun tepkili olduğunu, kamuoyunun ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan yükselmeye ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Toplumun yüksek kur politikasına tepkili olduğuna dikkat çeken Şamil Tayyar, bu politikanın mimarının kamuoyunu aydınlatması gerektiğini söyledi.

"POLİTİKANIN MİMARLARI, KAMUOYUNU AYDINLATMALI"

AK Partili Şamil Tayyar, "Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek. Toplum tepkili, zihinler karışık. O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.