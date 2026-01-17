Abone ol: Google News

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13 ilde yatırım alanı belirledi

Yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 ilde ilan ettiği 16 yatırım alanı, ekonomiye canlılık kazandırmayı hedefliyor.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 10:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13 ilde yatırım alanı belirledi
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 13 ilde 16 bölgeyi yatırım alanı olarak ilan etti.
  • Bu karar, Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Hatay, Konya, Karaman ve Niğde'deki belirli bölgeleri kapsıyor.
  • Yatırım alanları ekonomiye canlılık kazandırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 13 ildeki belirli 16 bölgeyi yatırım alanı olarak ilan etti.

Bakanlığın "Yatırım Alanı İlanı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

YATIRIM ALANI İLAN EDİLEN İLLER

Buna göre; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat'ta ve Hatay'ın Hassa ile Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinde birer, Karaman'da ve Niğde'nin Bor ilçesinde ikişer olmak üzere toplamda 13 ilde 16 bölge yatırım alanı ilan edildi.

