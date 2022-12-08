Sandıklı ilçesinde bu yıl verim ve fiyat yüksekliği dolayısıyla patates üreticisinin yüzü güldü. Patatesin kilosu, soğuk hava depoları olan mağaralarda 8 liraya satılıyor.

Afyonkarahisar'ın patatesiyle ünlü Sandıklı ilçesinde temmuz ayında başlanan patates hasadı, kasım başlarında sona erdi.

İlçede 884 patates üreticisi 35 bin dekar alana ekim yaparken, iklim şartlarının uygunluğu ile birlikte bu yıl hem verim hem de rekolte yüksek oldu.

Üreticiler ellerindeki patateslerin bir kısmını hasat zamanı satarken bir kısmını Akin köyündeki doğal soğuk hava depoları olan mağaralara bıraktı.

Kilosu 8 liradan satılıyor

Hasatta kilosu 5 ile 7 liraya satılan patatesin fiyatları şu anda mağaralardan 8 liraya satılmaya başlandı. İç pazarda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi pek çok büyükşehre gönderilen Sandıklı patatesinde verim ve fiyat yüksekliği, üreticinin yüzünü güldürdü.

Sandıklı patatesi, mağara depolardan satışta VİDEO



"Bu yıl üretici memnun"

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Tarlada patates hasadı bitti, patates depolara konuldu. Sandıklı'nın patatesleri iklim, toprak verimliliği ve soğuk hava depoları sayesinde bugün topraktan çıkmış gibi. Bu depolardan da Türkiye'nin dört bir yerine yıl boyunca gidiyor. Türkiye'de Sandıklı patatesi marka oldu. Bu yıl üretici memnun, yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Geçen yıl tohum fiyatı 3 liraydı bu yıl 10 lira, taban gübreleri geçen yıl 250 liraydı bu yıl 650 lira. Mazot geçen yıl 7-7,5 liraydı bu sene 20 lira üstünde. Gelecek yıl da üreticimizin para kazanabilmesi için enflasyonun düşmesi lazım. Yetkililerin de biraz mazot ve gübre desteklerini artırması gerek." dedi.

"Bu sene para kazandık"

Patates üreticisi Ramazan Efe Turinay, "Bu sene iklim şartları güzel geçti. Patateslerimizi yetiştirdik. Verim bayağı güzeldi. Parası da güzeldi. Bu sene para kazandık. Geçmiş senelere bakarak bayağı para kazandık. Maliyetler düşük olursa, patateste para kazanmaya devam ederiz. Patates üretimine devam ediyoruz. Seneye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"İşimiz iyi ama sosyal güvencemiz yok"

Patates işçisi Aysel Işık da "Yazın patates işinde tarlalarda, kışın da mağaralarda çalışıyoruz. İşimiz iyi ama paramız az. Paranın değeri az. Bir de sosyal güvencemiz yok. Sigortamız olsa güzel olacak. Mesela asgari ücrete zam var, bize yok." dedi.