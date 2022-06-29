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    Şanlıurfa, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu

    İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda 4 ülkenin adayı arasından Şanlıurfa, 2023 yılı turizm kenti seçildi.
    • 29.06.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 11:42
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    Şanlıurfa, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu

    Şanlıurfa, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizmin canlandığı bir şehir olarak öne çıkıyor. Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran ve Halfeti gibi noktaları çok sayıda turist için cazibe noktası olmaya devam ediyor.

    İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Bakü'de gerçekleştirdiği 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda 4 ülkenin adayı arasından Şanlıurfa, 2023 yılı turizm kenti seçilirken Özbekistan'ın Hiva şehri ise 2024 yılının turizm kenti olacak.

    Karar, 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda alındı

    İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un temsil ettiği toplantıda, Şanlıurfa, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu.

    Kültür Bakanı kutladı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kararın hayırlı olmasını diledi.

    Şanlıurfa, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu #1

    Şanlıurfa, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu #2

    Şanlıurfa, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu #3


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