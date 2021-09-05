Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde fıstık hasadı sürüyor. Yakında tamamlanacak hasat için görevliler, bu yıl ürünün azaldığını söylüyor.

Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde geçen seneye göre rekoltesi düşen fıstıkta 2 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

300 BİN AĞAÇTA 150 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 300 bin fıstık ağacının yer aldığı 31 bin 989 dekarlık alanda 150 işçi hasat gerçekleştiriyor. Bir kısmı işçiler tarafından dalında elle toplanan fıstıkların bir kısmı ise ağaçların altına serilen çarşafların üzerine düşürülüyor.

TOPLANAN FISTIKLAR FABRİKALARA GİDİYOR

Toplanan fıstıklar daha sonra kamyonlara yüklenerek fabrikaya götürülüyor. Burada işlenen fıstıklar pazara sunuluyor.

Şanlıurfa TİGEM’de fıstık hasadı devam ediyor ViDEO

"BU YIL FISTIK AZ"

Bu yıl fıstık miktarında azalma olduğunu belirten İmam Ergin, “TİGEM’de 27 Ağustos’ta hasada başlayıp halen sürdürüyoruz. Bu yıl verim geçen yıla göre düşük. 2003 yılından beri fıstık hasadını TİGEM arazilerinde yapıyorum. Sıcakta ve güneşin altında yorucu oluyor.” dedi.

"HASAT YAKINDA BİTECEK"

Arazide çalışan işçilerden Zehra Eke, “Birkaç yıldır biz bu işte çalışıyoruz, emek veriyoruz. İyi gidiyor. 150 kişi ile başladık, yakında bitirmeyi düşünüyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.