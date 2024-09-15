Şanlıurfa’da badem hasadındaki artış çiftçiyi memnun etti Şanlıurfa’da tarım ve sanayi alanındaki gelişmeler sürüyor. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde alet ekipman dağıtımı ile birlikte badem hasadı gerçekleştirildi.

İHA

Şanlıurfa, badem üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor.

Badem üretiminin yüzde 10’unun gerçekleştirdiğini Şanlıurfa'da 2,5 milyon ağaç bulunuyor.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hilvan Kaymakamlığı, Hilvan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hilvan Ziraat Odası ortaklığında “Hilvan İlçesinde Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birlik Kurulumu ve Tarımsal Sanayinin Gelişimi Projesi” kapsamında alet ekipman dağıtımı ve badem hasat programı gerçekleştirildi.

Hilvan Üçüzler Mahallesinde gerçekleştirilen programa katılan Vali Hasan Şıldak, badem üretimindeki artışın sevindirici olduğunu söyledi.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Şıldak, her zaman çiftçinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, Şanlıurfa’da tarım ve sanayi alanındaki tüm gelişmelere öncülük ettiklerini vurguladı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen program ile makine ve ekipman dağıtımı yapılarak el gücüyle yapılan badem silkeleme, budama ve çapalama yerine makineler sayesinde iş gücü, zaman ve ürün kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BADEM HASADI

Yeni ekipmanların çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Şıldak, daha sonra badem hasadına katıldı.

"ŞANLIURFA BADEM ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’DE İKİNCİ SIRADA"

Vali Şıldak, son 15 yıllık dönemde yapılan bahçe tesisleri ile birlikte Şanlıurfa’nın badem üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer aldığını, üretimin yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini ve 2,5 milyon ağacın bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)