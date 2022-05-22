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    Şanlıurfa’da ekili arazilerin zararı, tarım sigortasının önemini ortaya koydu

    Geçen sezon olumsuz hava koşulları tarım arazileri ve seralara büyük zarar verdi. Ekinler çiçek açtıktan sonra meyve verme aşamasında kırıldı ve rekolte azalma tehlikesine girdi.
    • 22.05.2022 - 15:47
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    Şanlıurfa’da ekili arazilerin zararı, tarım sigortasının önemini ortaya koydu

    Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere zarar vermesinin ardından tarım sigortaları ön plana çıktı. Uzmanlar da tarım sigortasının önemine değinerek, önceden alınacak tedbirlere dikkati çekti.

    İHAnın haberine göre, Şanlıurfa il genelinde önceki ay etkili olan sağanak yağmur ve dolu, ekili arazilere zarar verdi. Başta Hilvan ve Bozova olmak üzere Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti ve Birecik’teki fıstık bahçelerinde zarar oluşmuştu.

    Fıstık bahçeleri zarar gördü

    Bozova’da çiftçilik yapan Metin Karataş, "Yağmur ve dolu bayağı yağdı. Biz de çok etkilendik. Fıstık bahçelerimiz çok zarar gördü." dedi.

    "Rüzgar ürünlere zarar verdi"

    Gerdek Mahallesi’nde çiftçilik yapan Halil Doğan ise, yaşadığı bölgede dolu yağışı olmadığını fakat rüzgar nedeniyle ürünlerinde kayıp yaşandığını belirtti.

    Şanlıurfa’da ekili arazilerin zararı, tarım sigortasının önemini ortaya koydu #1

    "Tarım sigortası önemli"

    Fıstıkta yaşanan zararı yerinde inceleyen Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, tarım sigortası yaptırmanın önemine dikkat çekerek, “Fıstık ağaçlarından tutuk, arpa, buğday, mercimek gibi diğer ürünlerimizde, buna pamuğu da ekleyebiliriz, bunlar yaşanan dolu ve sağanak yağmurdan zarar gördü. Tarım sigortası yaptırmayan çiftçiler, ne yazık ki bu zararı kendi cebinden karşılayacak.” diye konuştu.

    Şanlıurfa’da ekili arazilerin zararı, tarım sigortasının önemini ortaya koydu #2

    Şanlıurfa’da ekili arazilerin zararı, tarım sigortasının önemini ortaya koydu #3


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