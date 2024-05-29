Şanlıurfa'nın 'Hasenik pestili' artık tescilli bir lezzet Ovacık Mahallesi sakinlerinin her yıl bağ bozumunda topladıkları üzümlerden elde edilen "Hasenik pestili" tescillendi.

AA

Türkiye'nin dört bir yanında geleneksel yöntemlerle üretilen lezzetlerden birisi daha yöreye özgü olduğuna dair bir işaret aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Hasenik pestili"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bu belge ile yapılacak çalışmalar ürünün katma değerini artıracak.

Tescil 4 yıllık çalışmanın sonucunda alındı

Hilvan Yerel Eylem Grubu Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Mahallesi sakinlerinin her yıl bağ bozumunda topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle ürettiği Hasenik pestilinin tescillenmesi için 4 yıl önce TÜRKPATENT'e başvuruldu.

Yürütülen incelemelerin ardından, pestile "coğrafi işaret tescil belgesi" verildi.

"Yöreye özgü ürünlerin yok olmaması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için çalışıyoruz"

Derneğin koordinatörü Yusuf Yavuz, önemli tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Hilvan ilçesindeki ürünlere değer katmanın gerekli olduğunu belirtti ve çalışmaların meyvesini alamaya başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

Meşakkatli 4 yılın sonunda nihayet TÜRKPATENT tarafından Hasenik pestilinin coğrafi işaretli ürün olduğu tescillendi ve tescil belgemizi aldık. Başka yöresel ürünlerimiz için de yeni coğrafi işaret sürecini başlatacağız. Hasenik pestilinin Türkiye ve dünya çapında tanınırlığını artırmak için kurum olarak fuarlara katılım sağlanacak, tanıtım videoları, filmleri çekilecek, broşür ve kitapçıklar hazırlanacaktır. Yöreye özgü ürünlerin yok olmaması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için kurum olarak faaliyet ve projelere tam hız devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)