Sebzeler İstanbul yolunda zamlanıyor

Türkiye'nin farklı noktalarından İstanbul'a gelen sebzelerin fiyatları araya giren komisyoncular nedeniyle katlandıkça katlanıyor..

Türkiye'nin dört bir tarafında çiftçiler tarafından tarlada üretilen sebzeler, komisyoncular tarafından toplanarak önce bulundukları ilin sebze-meyve haline getiriliyor.

Buradaki hallere gelen aracılar da ürünleri alarak başka şehirlerin hallerine satış yapıyor.

Ürün el değiştirdikçe zamlanıyor

Ürünler getirildikleri son ilin meyve-sebze halinde de komisyoncular tarafından market ve pazarcılara satılıyor.

Böylelikle ürünler yetiştikleri tarladan çıkıp, son tüketilen noktaya gidene kadar en az üç kez el değiştirerek zamlanıyor.

Fiyat artışlarının nedenleri

Uzmanlar, sebze fiyatı artışında geçtiğimiz sezonda yaşanan sel, yangın, yoğun kar yağışı gibi çevre faktörlerini, gübre fiyatlarının yüksekliğini ve en son da ulaşımdaki petrol fiyatı artışını neden olarak gösteriyor.

Fiyat farkları

Sebze fiyatlarının pazar ve marketlerde hızla yükselmesinin rakamlarla ortaya koymak için üretim noktalarındaki sebze meyve fiyatlarının İstanbul'a ulaşıp, market ve pazarlara gelinceye kadar olan fiyat farklarını mercek altına aldık.

Türkiye geneline baktığımızda karşımıza çıkan tabloya şöyle:

Biber fiyat farkı 10,99 lira

Antalya'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali'nde 29 lira olan çarliston biberin kilosu, İstanbul market ve pazarlarında ortalama 39,99 liradan satılıyor.

Domates fiyat farkı 16 lira

Antalya'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali'nden 14 liraya çıkan domates, İstanbul'da kilosu 30 liradan satılıyor.

Sivri biber fiyat farkı 19,99 lira

Muğla Büyükşehir Belediyesi hal fiyatlarına göre sivri biberin fiyatı 30 lira iken İstanbul'daki market ve pazarlarda 49,99 liraya satılıyor.

Dere otu fiyat farkı 8,5 lira

Amasya Büyükşehir Belediyesi hal fiyatlarına bakıldığında dere otunun bağı 1,5 lira iken İstanbul'da 10 liradan satılıyor.

Dolmalık biber fiyat farkı 14,99 lira

Manisa Büyükşehir belediyesi hal fiyatlarına bakıldığında dolmalık biberin kilosu 30 lira olarak satılırken, İstanbul'daki market fiyatı 44,99 lira.

Patlıcan fiyat farkı 16,90 lira

Aydın Büyükşehir Belediyesi halinde patlıcan kilosu en yüksek 22 liraya satılırken İstanbul'daki satış fiyatı 38,90 lira.

Patates fiyat farkı 4 lira

Konya Büyükşehir Belediyesi halinde 1 kilo patates 8 lirayken, patatesin İstanbul'daki satış fiyatı 12 lira.

Salatalık fiyat farkı 4,90 lira

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hal fiyatlarına göre 1 kilo salatalık 14 lirayken, İstanbul'daki satış fiyatı ise 18,90 lira.

Dolmalık kabak fiyat farkı 10,90 lira

Malatya Büyükşehir Belediyesi hal fiyatlarına göre 1 kilo dolmalık kabağın fiyatı 9 lirayken, İstanbul'daki satış fiyatı ise 19,90 lira.