Şehit, harp ve vazife malulleri çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı

AA

Sosyal yardım kapsamında; şehit, harp ve vazife malulleri çocuklarına eğitim-öğretim yardımı gerçekleştiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin "e.sgk.gov.tr" internet adresinden sorgulanabileceğini belirtti.

"ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI"

Işıkhan, yapılacak desteğin kapsamıyla ilgili şunları kaydetti:

Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık. 18 bin 522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Açıklamada, 13 milyon 616 bin lira ilköğretim yardımı, 20 milyon 425 bin lira ortaöğretim yardımı ve 27 milyon 233 bin lira yükseköğretim yardımı yapılacağı açıklandı.