Şehit yakınları ve gazilere doğalgazda indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) iş birliğiyle, şehit yakınları ve gazilerin evsel doğalgaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları ve gazilere sunulan destek kapsamında, Bakanlık ile BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen düzenlemeyle doğalgazda indirim sağlandı.

EVSEL TÜKETİMLER YÜZDE 50 TARİFELENDİRİLECEK

Bu kapsamda BOTAŞ, şehit yakınları ve gazilerin evsel tüketimlerini yüzde 50 indirimli tarifelendirecek.

Konut tüketicileri için doğalgazın metreküpünü 7,771789 lira/standart metreküp üzerinden tarifelendiren BOTAŞ, şehit aileleri ve gazilerin evsel tüketimlerini 3,885895 lira/standart metreküp üzerinden tarifelendirme kararı aldı.

"EV EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLAMIŞ OLDUK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak, aile ekonomilerine katkıda bulunmak için farklı projeler yürüttüklerini belirtti.

BOTAŞ yönetimine teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen BOTAŞ ile şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.