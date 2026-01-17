SGK, ayakta tedavi için tıbbi malzeme ödemelerini yüzde 20 artırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yapıldı.

SGK Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı." dedi.

"BAZI TIBBİ MALZEMELERDE KURUMUMUZCA ÖDENEN TUTARI YÜZDE 20 ARTIRDIK"

Vedat Işıkhan'ın Sağlık Uygulama Tebliği’nde, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak yeni düzenlemeler ilişkin paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımızın kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz. SGK aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemeler; ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık.

"FABRY HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTEMİZE DAHİL ETTİK"

Yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödememiz kapsamına aldık. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

YENİ DÜZENLEMELER

Yapılan değişikliklerle birçok alanda SGK tarafından ödenen tutarlar artırılırken, yeni tedavi ve tıbbi malzemeler de geri ödeme kapsamına alındı.

SUT kapsamında; yenidoğan uygulamaları, çocuk cerrahisi işlemleri ve acil servis kırmızı alan hizmetlerinin yanı sıra nükleer tıp ve girişimsel işlemler, hiperbarik oksijen tedavisi ile kemoterapi uygulamalarında ödeme tutarları yükseltildi.

Ayakta tedavi kapsamında kullanılan tıbbi malzemelere yönelik destek de artırıldı. Hasta alt bezleri, tekerlekli sandalyeler, işitme cihazları ile uyku ve solunum cihazlarında SGK’nın karşıladığı bedeller yüzde 20 oranında artırıldı.

Öte yandan safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ile kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeler geri ödeme listesine eklendi.

Nadir hastalıklara yönelik tedavi seçenekleri de genişletildi. Bu kapsamda Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine alındı.