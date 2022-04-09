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    SGK, gelir gider dengesinde son 20 yılın zirvesine ulaştı

    SGK, Türkiye'e çalışma güvenliğinin önemli bir parçası olarak görev yaparken, 2021'deki gelir ve gider dengesinde önemli bir gelişme gösterdi.
    • AA
    • 09.04.2022 - 17:59
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    SGK, gelir gider dengesinde son 20 yılın zirvesine ulaştı

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gelirlerinin giderleri karşılaması sosyal güvenliğin sağlanması ve devamı için çok önemliyken, geçen yıl elde ettiği gelirlerin giderleri karşılama oranı son 20 yılın en üst düzeyinde gerçekleşti.

    SGK'nin gelirlerinin, giderleri karşılama oranı yüzde 96,7

    SGK'dan alınan bilgiye göre, 2021'de 633 milyar 207 milyon lira gelir elde eden kurumun 654 milyar 820 milyon lira da gideri oldu. SGK'nin toplam gelirlerinin, giderleri karşılama oranı geçen yıl yüzde 96,7'yi buldu.

    2002'den bu yana en yüksek oran

    Bu oran, toplam gelirlerin, giderleri karşılamasında 2002'den bu yana elde edilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

    SGK

    Prim gelirlerinin, emekli aylıklarını karşılama oranı arttı

    Prim gelirlerinin, emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı ise geçen yıl bir önceki yıla göre 8 puan artarak yüzde 75,5 olarak gerçekleşti.

    Emekli aylıkları için 406 milyar 24 milyon liralık harcama

    SGK, geçen yıl 440 milyar 130 milyon lira prim geliri elde ederken emekli aylıkları için 406 milyar 24 milyon lira, genel sağlık sigortası kapsamında da 177 milyar 241 milyon lira harcama yaptı.


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