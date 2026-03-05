SGK ilk kez 35,7 milyar lira fazla verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’de vatandaşın güvencesi olmaya devam ediyor

SGK, Türkiye’de vatandaşların çalışma hayatı ve emekliliğinde “güvence kurumu” olarak öne çıkıyor.

Kurumun 2026 yılı için öngörülen 3 trilyon 752,5 milyar lira prim geliri, gerçekleşmede 4 trilyon 36,2 milyar lira olarak kaydedildi. Bu artış, SGK’nın mali performansında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Prim gelirlerindeki artışa bağlı olarak toplanan primlerin dörtte biri oranındaki devlet katkısı ise 864,9 milyar lira yerine 888,7 milyar lira oldu.

Böylece SGK bütçesi hazırlanırken 2025 yılında 5 trilyon 182,7 milyar lira öngörülen toplam gelirler 5 trilyon 599,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

SGK 35,7 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2025 yılında 322,8 milyar lira açık vermesi öngörülürken 35,7 milyar lira fazla verdi.

İLK KEZ FAZLA KAYDEDİLDİ

Sosyal güvenlik sistemi, 1994 yılından beri ilk defa 2025 yılında gelir fazlası verdi.

SGK GELİRLERİ ARTIK GİDERLERİ AŞIYOR

Sosyal güvenlik sisteminde toplam gelirlerin giderleri karşılama oranı yıllar içinde yükseldi.

2000’de her 100 lira gider için 78,05 lira gelir sağlanırken, 2003’te bu oran 67,50’ye geriledi.

2008’de devlet katkısı uygulamasının başlamasından sonra oran genel olarak artış gösterdi.

2023’te yüzde 98,24, 2024’te yüzde 99,74 olan gelir-gider karşılama oranı, 2025’te yüzde 100,64 ile ilk kez giderleri aştı.

PRİM GELİRLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK HARCAMALARINI 25 YILIN EN YÜKSEK DÜZEYİNDE KARŞILIYOR

SGK’nın normal prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık harcamalarını karşılama oranı, 2000’de yüzde 70 iken 2009’da yüzde 56’ya geriledi. İzleyen yıllarda artan oran, 2025’te yüzde 78,9 ile son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TAHMİNLER VE GERÇEKLEŞMELER

Emekli aylığı ödemeleri için 3 trilyon 739,1 milyar liralık harcama öngörülürken, gerçekleşme 3 trilyon 775,5 milyar lira oldu.

2025 yılında sağlık harcamaları için 1 trilyon 343,7 milyar lira gider tahmin edilirken yıl sonu gerçekleşmesi 1 trilyon 353,1 milyar lira oldu.

SGK'NIN YAPISI

2006 yılına kadar Türkiye’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ayrı ayrı faaliyet gösteriyordu.

Emekli Sandığı'na bütçeden geçmişten beri kaynak aktarılırken, gelir gider dengesindeki açıktan dolayı Bağ-Kur’a bütçeden ilk defa 1991 yılında, SSK’ya ise 1994 yılında kaynak aktarılmaya başlandı.

2008 yılından itibaren devlet katkısı uygulamasına geçildi.

Toplanan her 100 liraya karşılık devlet de 25 lira katkı sağlamaya başladı. Devlet katkısına rağmen SGK’nın gelir gider dengesi 2025 yılına kadar hep açık verdi.