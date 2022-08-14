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    Silivri yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

    Silivri’de yoğurt festivalinin bu yıl 60.’sı düzenlendi. Düzenlenen festivalde Silivri yoğurdu Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.
    • 14.08.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 09:59
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    Silivri yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

    Silivri yoğurdu kendisine has kıvamı ve lezzeti ile uzun yıllardın ilçenin adı ile özdeşleşen bir ürün. İlçenin lokantalarında menüye dahil olan ve salatanın gibi sipariş edilen bu tat artık hak ettiği tescile kavuştu.

    Adına bu yıl 60’sı düzenlenen Silivri yoğurdu festivalinde, Silivri yoğurdu Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

    Silivri yoğurdunun coğrafi işaret belgesi TPE yetkilisi tarafından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a takdim edildi.

    “Coğrafi işaretlemesi alındı”

    İHA'nın haberine göre, Silivri yoğurdunun coğrafi işaretlemesinin alındığını dile getiren Yılmaz, “Bütün yerleşim yerleri şehirler kültürleriyle tarihleriyle lezzetleri ile övünür. Literatürlere geçebilmek için çeşitli kalite onaylarını almak için var gücüyle çalışırlar. Mesela, Gaziantep şehrinin tam 200 tane ürününün coğrafi işaret belgesi var. Peki Silivri’nin doğası kültürü yemekleri folklorla, belki de Türkiye’nin en müstesna olan ilçesi olan Silivri’nin bir coğrafi işaretli ürünü var mıydı? Yoktu.

    Silivri yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı VİDEO


    Silivri

    Marka tescili yapıldı, coğrafi işaretlemesi alındı

    İşte biz de buradan yola çıktık, 60'ıncısını düzenlediğimiz geleneksel Yoğurt festivalinde Silivri’nin artık bir coğrafi işareti var, o da Silivri Yoğurdu, marka tescili yapıldı, coğrafi işaretlemesi alındı. Silivri Yoğurdu artık bundan sonra literatürlere girdi. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

    Silivri


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