Son 1 ayda kripto piyasa ortalamaları 6 katına çıktı

DHA

Donald Trump'ın ikinci dönemini garantilemesiyle birlikte kripto varlık piyasalarında yükseliş başladı.

En değerli kripto para birimi Bitcoin’in 93 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorlarını yenilediği günlerin ardından gözler memecoin’lere çevrildi.

Güncel veriler, DOGE, BONK, SHIB gibi token’ların öne çıktığı memecoin getirilerinin son 30 günde kripto piyasa ortalamalarının 6 katına çıktığını gösterdi.

Memecoin’lerin son 30 günde yüzde 103 getiriyle kripto varlık piyasalarının genel ortalaması olan yüzde 16,1’lik yükselişten 6 kat daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bu da kripto çevrelerinde memecoin süper döngüsü beklentilerini artırdı.

İnternet şakalarından ilham alan kripto para birimlerindeki güçlü büyümeyi tanımlayan memecoin süper döngüsü, kripto yatırımcılarının topluluğun gücüyle hareket eden bu varlıklara karşı duyduğu heyecanı doğruluyor.

DONALD TRUMP ETKİSİ

Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci dönemini garantilemesiyle, kampanya dönemi boyunca Trump’ın sağ kolu gibi konumlanan Tesla CEO’su Elon Musk’ın yeni görevi de belli oldu.

Elon Musk’ın daha önce sempati duyduğunu söylediği DOGE, Musk’ın Hükümet Verimliliği Ofisi’nin (Department of Government Efficiency) liderliğine atanmasıyla hızlı bir yükselişe geçti.

BİR AYDA YÜZDE 175'İN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Son bir ayda yüzde 175'in üzerinde değer kazanan DOGE’yi, PEPE, SHIB, seçim dönemiyle özdeşleşen memecoin'lerden biri olan ve bir sincaptan ilham alan PNUT gibi varlıklar izledi.

PEPE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Merkezi borsaların yaptığı listeleme sürprizleri memecoin’lere yönelik sermaye akışlarını tetikliyor. Örneğin PEPE, ABD merkezli iki kripto varlık saklama platformunun listelemesinin ardından haftalık kazancını yüzde 94'e taşıdı ve dünyanın en değerli memecoin’leri arasında 3’üncü sıraya yerleşti.

FLOKI'ye dair listeleme söylentisi, memecoin'in fiyatını beş ayın zirvesine taşıdı.

Oldukça likit olan, çok hızlı el değiştiren ve topluluğun gücüyle hareket eden bu varlıklardaki hareketler, kripto para gündeminin en üst sıralarından hiç düşmedi.

2011'de geliştirilen ve eski kripto paralardan biri olan Litecoin dahi memecoin olarak yeniden markalaşacağını açıkladı.

Kripto para piyasalarındaki son ralli, pazar değerini 3 trilyon doların üzerine taşıdığı Bitcoin'i gümüşten dahi değerli varlıklardan birine dönüştürdü.

MEMECOİN'LERİN PİYASA DEĞERİ 126 MİLYAR DOLARI GÖRDÜ

Tüm bu piyasa hareketliliği memecoin’lere de yaradı. Dogecoin'de 9,6 milyar doları, Pepe ve Shiba Inu'da sırasıyla 5,6 milyar dolar ile 1,8 milyar doları gören işlem hacimleri, başlıca memecoin'lerin piyasa değerinin 126 milyar dolara kadar ulaşmasını sağladı.

Memecoin’lerin toplam piyasadan aldığı pay hala çok düşük ve Bitcoin piyasa hakimiyeti hala yüksek. Bu da yükselişin süreceğine, daha geniş bir piyasaya yayılacağına, rotasyon sonucunda altcoin ve memecoin gibi alternatif varlıklara yöneleceğine dair beklentileri güçlendiriyor.