SON DAKİKA! Mehmet Şimşek: Vatandaşın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız Vatandaşların alım gücünü kalıcı olarak artıracaklarını söyleyen Mehmet Şimşek, bir kez daha fiyat istikrarına dikkati çekti.

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Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı vurgusunu dile getirmeye devam ediyor.

Daha önce yaptığı birçok açıklamada fiyat istikrarı sağlanmanın öneminden bahseden Şimşek, X hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

Enflasyona yönelik detaylar hakkında bir grafik paylaşan Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor." diyerek yeniden fiyat istikrarına vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor"

Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi. On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu. Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor.

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız.