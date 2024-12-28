SON DAKİKA! Plastik poşet fiyatı yeni yılda 50 kuruş olacak

AA

Plastik poşete ücret uygulaması 2019'dan bugüne kullanılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla market ve alışveriş merkezlerinde plastik poşet, 25 kuruştan satılmaya başlandı.

Son dakika haberine göre, bugüne kadar 25 kuruş olarak süre gelen plastik poşet, 1 Ocak 2025'ten itibaren plastik poşet kullanımının arttığı gerekçesiyle caydırıcı olması açısından 50 kuruş olarak satılacak.

PLASTİK POŞETLER İLK KEZ 2019'DA PARALI OLDU

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi.

O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

TOPLANTI YAPILDI

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

PLASTİK POŞET KULLANIMI ARTTI

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedelinin 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.