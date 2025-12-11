SON DAKİKA: TCMB, Aralık 2025 politika faizini yüzde 38’e düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Son dakika haberine göre aralık ayına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı kararı açıklandı.

Kararla birlikte, para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin önemli mesajlar içeren “faiz kararı metni” de TCMB’nin internet sitesinde yayımlandı.

150 BAZ PUAN İNDİRİM

TCMB, yılın son PPK toplantısında politika faizini 39,5'ten 150 baz puan düşürerek yüzde 38’e indirdi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e düşürdü.

YILIN SON TOPLANTISI TAMAMLANDI

Merkez Bankası daha önce 2025 yılında 12 yerine 8 PPK toplantısı yapılacağını duyurmuştu. Takvime göre yılın son toplantısı da bugün tamamlandı.

KARAR METNİNDE ENFLASYON VURGUSU

Karar metninde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yakından takip edildiği vurgulanırken, “Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

POLİTİKA METNİ:

"KASIMDA ENFLASYON BEKLENENDEN DÜŞÜK GELDİ"

Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir.

"SIKI PARA DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.



Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

KREDİ VE MEVDUAT PİYASASINDAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ENFLASYONDA YÜZDE 5 HEDEFİ

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

FAİZ KARARINDA ENFLASYON ETKİLİ

2025'İN FAİZ KARARLARI

23 OCAK 2025: YÜZDE 45

Politika faizi, 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.

6 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5'e çekildi.

20 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, yüzde 42,5’te sabit tutuldu.

17 NİSAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, 350 baz puan artırılarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.

19 HAZİRAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, yüzde 46'da sabit tutuldu.

24 TEMMUZ 2025: YÜZDE 43

Politika faizi, yüzde 46’dan 300 baz puan düşürülerek yüzde 43’e indirildi.

11 EYLÜL 2025: YÜZDE 40,5

Politika faizi, yüzde 43’ten 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5’e indirildi.

23 EKİM 2025: YÜZDE 39,5

Politika faizi, yüzde 40,5’ten 100 baz puan düşürülerek yüzde 39,5’e indirildi.

11ARALIK 2025: YÜZDE 38

Politika faizi, yüzde 39,5’ten 150 baz puan düşürülerek yüzde 38’e indirildi.