SON DAKİKA! TCMB, Ekim 2025'te faiz oranını yüzde 39,5'e düşürdü

Son dakika haberine göre Ekim ayı faiz oranları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

FAİZLER 100 BAZ PUAN DÜŞTÜ

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek 40,5'ten 39,5'e indirdi.

Kurulun toplantısının ardından faiz oranındaki indirime neden olan gerekçelere ilişkin açıklam metni de yayınlandı.

"DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduguna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir.

Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

"SIKI DURUŞ SÜRECİ GÜÇLENDİRECEKTİR"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

2025'İN FAİZ KARARLARI

23 OCAK 2025: YÜZDE 45

Politika faizi, 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.

6 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5'e çekildi.

20 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, yüzde 42,5’te sabit tutuldu.

17 NİSAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, 350 baz puan artırılarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.

19 HAZİRAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, yüzde 46'da sabit tutuldu.

24 TEMMUZ 2025: YÜZDE 43

Politika faizi, yüzde 46’dan 300 baz puan düşürülerek yüzde 43’e indirildi.

11 EYLÜL 2025: YÜZDE 40,5

Politika faizi, yüzde 43’ten 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5’e indirildi.

23 EKİM 2025: YÜZDE 39,5

Politika faizi, yüzde 40,5’ten 100 baz puan düşürülerek yüzde 39,5’e indirildi.