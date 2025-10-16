SON DAKİKA! TCMB rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt döviz ve altın rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar yükselişle 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

DÖVİZ REZERVLERİ

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.

