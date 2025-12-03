SON DAKİKA! TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Aralık 2025 kira artış oranı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kira zam oranının üst sınırı, enflasyon artışına odaklı olarak belirleniyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Böylece son dakika haberine göre kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 35,91 oldu.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerlerinin kira zammına dair örnekler şöyle:

20 bin liralık kira: 20 bin TL, 27 bin 182 TL oldu.

25 bin liralık kira: 25 bin TL, 33 bin 977,5 TL oldu.

30 bin liralık kira: 30 bin TL, 40 bin 773 TL oldu.

35 bin liralık kira: 35 bin TL, 47 bin 568,5 TL oldu.

40 bin liralık kira: 40 bin TL, 54 bin 364 TL oldu.

50 bin liralık kira: 50 bin TL, 67 bin 955 TL oldu.