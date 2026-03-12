Maden Sahaları İhale Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile maden sahalarının ihale yöntemi, başvuru şartları ve ruhsatlandırma süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

İHALE YÖNTEMİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni yönetmeliğe göre maden sahaları, açık ihale usulü ve kapalı teklif yöntemi ile ihaleye çıkarılacak. Kapalı zarflarla sunulan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından belirlenen teklif sahipleri arasında açık artırma yapılabilecek.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ruhsatlandırılmamış ve talep gelmeyen boş alanları da inceleyerek ihaleye çıkarılacak saha olarak belirleyebilecek. Bu alanlar tek başına ya da komşu ihalelik sahalarla birlikte tek bir saha halinde ihaleye sunulabilecek.

BAZI SAHALAR İÇİN TESİS KURMA ŞARTI

Düzenleme kapsamında bazı maden sahaları için ara veya uç ürün üretimini içeren tesis kurulması şartı getirilebilecek. Bu şartlar hazırlanacak ihale şartnamesinde yer alacak.

İhale şartnamelerinde;

Sahanın cinsi ve rezerv durumu

Bulunduğu bölge

Tenör ve kalite

İstihdam ve yatırım hedefleri

Ülke ihtiyaçları

gibi kriterler dikkate alınarak katılım koşulları, taban ihale bedeli, ödeme yöntemi ve üretim ya da yatırım süreleri belirlenecek.

AÇIK ARTIRMAYA KATILMA KRİTERİ

İhalelerde kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından aritmetik ortalamanın yüzde 50’sinin üzerinde teklif verenler, açık artırmaya katılma hakkı elde edecek.

İhaleyi kazanan kişi veya şirket, belirlenen ihale bedelini 10 iş günü içinde ödemekle yükümlü olacak. Süresinde ödeme yapılmaması halinde teminat gelir kaydedilecek ve hak bir sonraki teklif sahibine devredilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK

İhalelere;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

Türk hukukuna göre kurulmuş şirketler

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları

Kamu kurum ve kuruluşları

başvuruda bulunabilecek.

Başvuru için ihale teminatı, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale şartname bedelinin yatırılması gerekecek.

SÜRE SINIRI GETİRİLDİ

Yeni yönetmelikle ihale işlemlerinin, ihale tarihinden itibaren en geç üç ay içinde MAPEG onayına sunulması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme ile ihale süreçlerinde yaşanan gecikmelerin azaltılması hedefleniyor.

BAZI ÖDEMELER İADE EDİLMEYECEK

Teklifi geçersiz sayılan, açık artırmaya katılamayan veya ihaleyi kazanamayan kişiler tarafından yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ile şartname bedeli iade edilmeyecek.

İhaleyi kazanmasına rağmen bedeli süresinde yatırmayanlar ise bir yıl süreyle yeni ihalelere katılamayacak.

ELEKTRONİK İHALE İMKANI

İhalelerin elektronik ortamda veya fiziki olarak yapılmasına MAPEG karar verecek. Elektronik ihalelerde başvuru ve teklif işlemleri kurumun internet sitesinde ilan edilen saatler arasında sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni düzenleme ile 2017 tarihli Maden Sahaları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.