SPK'dan kripto para borsalarına erişim engeli

Haber Merkezi

Tüm dünyada finans piyasasına giren kripto paraların, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki kurallara uyması ve kazançlarını belgelemesi gerekiyor.

Türkiye de bu konu üzerinde hassasiyetle duran ülkelerden biri.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yasal zeminde faaliyet göstermek için gerekli lisans ve izinleri almayan aralarında Mexc, Coinex, Bitmart, Poloniex gibi platformların da bulunduğu 100'den fazla kripto para borsasaına erişim engeli getirmek için harekete geçti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca izinsiz platformlara yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

LİSANS YA DA İZİN GEREKİYOR

SPK'nın izinsiz faaliyeti engelleme kararı, yurt dışı merkezli olup Türkiye'de faaliyet gösteren platformların yasal bir zeminde varlık göstermesini zorunlu kılıyor.

PLATFORMLARIN İZİN ALMASI ŞART

Platformların Türkiye’deki faaliyetlerine devam edebilmek için belirli standartları sağlaması beklenirken, bu standartlar arasında platformların Türkiye’deki düzenleyici kurumlara gerekli başvuruları yapması, uygun lisans ve izinlere sahip olması, kullanıcı varlıklarının korunması adına gereken tedbirleri alması ve gerekli raporlama ile denetim mekanizmalarına uyum sağlaması yer alıyor.

DEV KRİPTO PLATFORMLARINA GİRİLEMİYOR

SPK'nın erişim engeli getirdiği siteler arasında Bitmex, Mexc, Poloniex, Bitmart, Coinex gibi dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan kripto platformları da yer alıyor.

MEXC TR İZİN İSTEDİ

Daha önce teknik bir problemden dolayı platforma erişilemediğini duyuran Mexc Tr, 8 Kasım 2024’te faaliyet izni için başvuru gerçekleştirdiğini ve yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek sonucun beklendiğini açıkladı.