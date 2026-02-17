Şubat ayında faiz kararı verilmeyecek! Ekonomide gözler şimdiden mart ayına çevrildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için bu ayı pas geçecek olmasıyla birlikte piyasaların gözü mart ayında.

Mart ayının yatırımcılar açısından pozisyon ayı olması bekleniyor.

İç piyasada faiz kararı belirsizliğinin olmadığı bu dönemde altın ve değerli metaller öne çıkıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yükseliş trendi devam ediyor.

TCMB'nin belirlediği yıllık toplantı takvimi doğrultusunda, bu ay Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilmeyecek.

TCMB, PPK kararını 12 Mart'taki toplantısının ardından açıklayacak.

PARA POLİTİKASI FAİZİ MARTTA AÇIKLANACAK

Bir sonraki faiz kararı için gözler mart ayında yapılacak toplantıya çevrilirken yatırımcılar, bu süreci küresel gelişmeler ve şirket bilançoları ışığında değerlendiriyor.

Analistler, ocak ayı enflasyon verilerinin ve piyasa likiditesinin mart ayı kararları öncesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Faiz tarafında durağan bir ay geçirecek olan piyasalar, yönünü küresel merkez bankalarının adımlarına ve emtia piyasalarına çevirdi.

ALTIN VE ONS YATIRIMCININ RADARINDA

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risk algısı, ons altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Yurt içinde ise dolar/TL kurundaki seyir ve ons altındaki hareketliliğe paralel olarak gram altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde.

Altının yanı sıra gümüş ve diğer değerli metallerde de işlem hacimlerinin arttığı ve piyasaların odağında olduğu görülüyor.