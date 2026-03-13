Konut satışında şubat ayı rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaştı.

2026 Şubat satışları, önceki yıllardaki şubat aylarına kıyasla en yüksek satışın gerçekleştiği dönem oldu.

İlk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 37 bin 785 oldu.

İkinci el konut satışları da yüzde 6,0 artışla 86 bin 764 olarak gerçekleşti.

Böylece toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,3, ikinci elin payı ise yüzde 69,7 olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 42,3’LÜK ARTIŞ

Finansman tarafında en dikkat çekici veri, ipotekli satışlarda yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında yıllık bazda yüzde 42,3 oranında rekor bir artışla 25 bin 35’e yükseldi.

Diğer satışlar (peşin, senet vb.) ise yüzde 0,5’lik sınırlı bir azalışla 99 bin 514 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları, şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,9 azalarak bin 506 adede geriledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA "İPOTEKLİ" HAREKETLİLİK

Ticari gayrimenkul tarafında ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azalarak 3 bin 981 olurken, ikinci el satışlar yüzde 0,4 artışla 11 bin 88 oldu.

İş yeri piyasasında da konut piyasasına benzer şekilde ipotekli satışlarda yüzde 62,8’lik bir sıçrama yaşandı ve bu kategoride 692 işlem gerçekleşti.

YABANCILARA ŞUBAT AYINDA BİN 506 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında azalarak bin 506 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 2 bin 506 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 191 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.