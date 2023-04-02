Suudi Arabistan'dan günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı Suudi Arabistan , OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldı.

İHA

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuyla birlikte piyasalardaki istikrarı desteklemeyi amaçlayan bir tedbir aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan’ın OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini azaltma kararı aldığı duyuruldu.

Günlük petrol üretimini azaltma kararı

Buna göre, söz konusu karar mayıs ayından yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarıldı.

Daha önce alınan karara ek olduğu belirtildi

Söz konusu kesintinin Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedilen haberde, Enerji Bakanlığı yetkilisinin, söz konusu kesintinin petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğunu vurguladığı aktarıldı.

OPEC+ ülkeleri, geçtiğimiz sene de günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı

OPEC+ ülkeleri, geçtiğimiz sene 5 Ekim’de yapılan toplantıda günlük petrol üretiminin Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı.