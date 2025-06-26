Suudi enerji devi Acwa Power'dan Türkiye'ye rekor enerji yatırımı

Türkiye'nin 2035 hedefi, yenilenebilir enerjide kurulu gücü 120 bin megavata çıkarmak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan merkezli Acwa Power’ın Türkiye’de 5 gigavata kadar güneş enerjisi yatırımı yapacağını duyurdu.

SİVAS VE KARAMAN

Türkiye'nin hedefine ulaşmakta önemli bir adım olacak bu yatırım için ilk aşamada Sivas ve Karaman’da 1’er gigavatlık santraller planlanıyor.

"DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE ÇEKİLMESİNE YÖNELİK İLK ÖRNEK"

Sürecin son aşamasına gelindiğini belirten Bayraktar, yatırımın uluslararası anlaşmalar yoluyla doğrudan yabancı sermaye çekilmesine yönelik ilk örnek olacağını söyledi.

"İMZALAR YAKINDA ATILACAK"

Bayraktar, yatırımların ilk aşamasında 2 gigavatlık kısmın yer aldığını, bu bölüme ilişkin imzaların yakında atılacağını belirtti.

"SÜRECİN SON HUKUKİ AŞAMALARINDAYIZ"

Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1'er gigavatlık iki ayrı güneş enerjisi santrali kurulacağını söyleyen Bayraktar, sürecin son hukuki aşamalarında olduklarını ifade etti.

"REKOR BİR YATIRIMLA GELİYORLAR"

Bloomberg'e konuşan Bayraktar, "Acwa'nın zaten Türkiye'de bir doğalgaz yatırımı vardı. Şimdi yenilenebilirde 5 gigavatlık bir projeyle gelecekler, doğrudan dış sermayeyle, rekor bir yatırımla geliyorlar." dedi.

ACWA POWER'IN TÜRKİYE'DEKİ İLK YATIRIMI KIRIKKALE'YE

Acwa Power'ın Türkiye'deki ilk yatırımı olan Kırıkkale'deki 950 megavat kapasiteli doğalgaz çevrim santrali 2017 yılında devreye alınmıştı.

Bakan Bayraktar, yıl başında yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında güneş enerjisinden iletim sistemine verilecek elektrik için kilovatsaat başına oluşan fiyatın 3,25 dolar/cent seviyesine kadar düştüğünü hatırlattı.

Acwa'nın bu anlamda da yeni bir rekor kırmaya hazırlandığını belirtti.

2035 HEDEFİ: ENERJİ KURULU GÜCÜNÜ 120 BİN MEGAVATA ÇIKARMAK

Türkiye'nin hedefi, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünü YEKA ihaleleri, öz tüketim projeleri ve uluslararası yatırımlarla 120 bin megavata çıkarmak.