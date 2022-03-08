Tahıllar ve buğday fiyatı yıllık yüzde 35,95 artış gösterdi

TÜİK'in 2021 yılına dönük yaptığı bir değerlendirmede tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğdayın fiyatının yıllık yüzde 35,95 artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değerini yayınladı.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa ve yüzde 12,37 ile patates oldu.

SEBZELERDEN DOMATES (SOFRALIK) FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 14,78 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sebzelerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, biber (sivri) fiyatında yüzde 13,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24,86 ile soğan (kuru) oldu.

MEYVELER, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİNDEN ZEYTİN (SOFRALIK) FİYATINDA YILLIK YÜZDE 31,85 ARTIŞ OLDU

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 34,99 ile portakal (Washington), yüzde 21,69 ile üzüm (sofralık çekirdekli) ve yüzde 19,32 ile elma (starking) oldu. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 31,81 ile limon oldu.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değerinde yıllık yüzde 34,98 artış gerçekleşti. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 22,26 artışla 113,16 milyar lira ve sebzeler üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 7,44 artışla 59,40 milyar lira oldu