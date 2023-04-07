Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Kocaeli’de içme ve kullanma suyu sağlayacak proje başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından Kocaeli'nde başlayacak su projesi için 370 milyon lira ayrıldığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli Karamürsel İçme Suyu arıtma Tesisi ile ilgili bilgi verdi.

Proje bedeli: 370 milyon TL

Bakan Kirişçi, İhsaniye Barajından, Kocaeli’nin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlere sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlayacak, 370 milyon TL bedelli projenin başlatıldığını duyurdu.

25 milyon metreküp içme ve kullanma suyu

Proje ile kente yıllık ilave 25 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek.

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