Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı uyarıları Tarım ve Orman Bakanlığı valiliklere genelge göndererek Kurban Bayramı'nda kesimin nasıl olması gerektiği, kesim sırasındaki atıkların yönetimi ve içme sularının temiz kalması için gerekli önlemler sıralandı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge yayınladı.

Bakanlık kesim sırasında dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin valiliklere "İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Amacıyla Kurban Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler" hakkında genelge gönderdi.

Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzasıyla, yayınlandı.

Kurban kesiminde çevre ve görüntü kirliliği olmayacak

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen genelgede, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların kesimi ve atıkların bertaraf edilmesinde çevre ve görüntü kirliliği oluşmaması için kurallar ve alınması gereken önlemler hatırlatıldı.

Baraj, göl, gölet ve bunların havzalarıyla önlem alınacak

Genelgede, Kurban Bayramı'nda artacak kesim faaliyetleri dolayısıyla içme ve kullanma suyu temin edilen baraj, göl, gölet ve bunların havzalarıyla dere ve nehirlerdeki su kalitesinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret edildi.

İçme suyunun kirlenmesinin önüne geçilecek

Bayram öncesi ve sırasında belirlenecek kurban kesim alanlarının, içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının dışında kalacak şekilde belirlenerek içme suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmesinin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Kesimden kalan iç organların dere yataklarına ulaşması önlenecek

Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde iç organlar, dışkı, deri parçaları gibi katı atıkların dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Atıklar dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konucak

Kötü kokuların oluşmasının, haşerat çoğalmasının ve altyapı tıkanıklığından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmesinin önemine işaret edilerek, atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konularak ilgili belediye tarafından varsa düzenli depolama sahalarında yoksa da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Genelgede, sıvı atıkların (kan, idrar) ise katı atıklardan ayrı toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.

Onaylı kesimhanelerde kesim yapılmalı

Kurbanlık hayvanların, bakanlıktan şartlı onay veya onay belgesi almış kesimhaneler ile kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği yerlerde kesilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kurbanların insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemesi, çevrenin kirletilmemesi ve vatandaşların rahatsız edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Sokak hayvanları atıkları yememeli

Sokak hayvanlarının atıkları yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemesi, atıkların derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği ifade edildi.

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların görülmemesi için tedbirler alınmalı

Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz olarak bilinen birçok hastalık etkeninin, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaştığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilmelidir. Derinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin teması önlenmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için geciktirilmeden çıkarılmalıdır. İç organların çıkarılması sırasında işkembe ve bağırsak içeriğinin ete bulaşması önlenmelidir. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Anormal görünüşe sahip iç organlar (normalden büyük, kokulu iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikleri bulunan iç organlar, çamur kıvamında dalak gibi) ve etler (iltihaplı, kokulu, kanı pıhtılaşmayan gibi) veteriner hekime muayene ettirilmelidir.

Etler için soğutma işlemi vakit geçirilmeden başlatılmalı

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işleminin vakit geçirilmeden başlatılması gerektiği belirtilen genelgede, sakatatların 3 santigrat derece, diğer etlerin 7 santigrat derece veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulması ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerektiği bilgisi verildi.

Taze etlerin gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınması gerektiği, bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti-kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişinin söz konusu olabildiği anımsatıldı.

Etlerin saklanma koşulları

Etlerin bozulmasının önlenmesi için hava alacak şekilde taşınması gerektiği belirtilerek, muhafaza yöntemlerine ilişkin şu bilgiler verildi: