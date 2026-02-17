Tarla ve arsa satışı 2025'te 1,6 milyonu geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, 2025'e hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

Türkiye'de büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları 2025'te, bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 1 milyon 644 bin 84'e yükseldi.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde toplam gayrimenkul satışları, yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994'e ulaşırken bu rakam, tüm zamanların en yüksek yıllık verisi olarak kayıtlara geçti.

KONUT DIŞI GAYRİMENKUL SATIŞLARI

Büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ise 2025'te, bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 1 milyon 644 bin 84 oldu.

Söz konusu rakam en yüksek üçüncü satış verisi olarak öne çıktı. Bu alandaki rekor 1 milyon 748 bin 578 satışla 2022 yılında görüldü.

Böylece geçen yıl yapılan toplam gayrimenkul satışlarının yüzde 50,7'sini konut, yüzde 49,3'ünü ise arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu. Son 5 yıl baz alındığında konut satışlarının payının ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktığı görüldü.

Geçen yıl konut satışları 2024'e göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a ulaşmıştı.

YILLARA GÖRE SATIŞ RAKAMLARI

Ülke genelinde 2020-2025 yılları dikkate alındığında satılan gayrimenkul, konut ve konut dışı gayrimenkul adetleri şöyle: