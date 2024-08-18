Tarla ve bahçe bitkilerinde 64 yerli tohum çeşidi kazandırıldı Yerli tohum çeşidinin tarıma kazandırılmasına devam ediliyor. Tohum çeşitlerinin geliştirilmesinin yanı sıra tarımda suyu merkeze alan çalışmalarla verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

AA

Dünyada yaşanan olumsuzluklar, "gıda milliyetçiliği"ni artırdı.

Türkiye'de geçen yıl başta tohum olmak üzere, tarımsal ürünlerde yerliliği ön plana çıkarmaya yönelik destekler artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl araştırma kurumlarında tarla bitkilerinde 42, bahçe bitkilerinde 22 yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirildi.

Bu kapsamda, geçen yıl Türkiye'de de tarım ve orman sektöründe çeşitli düzenlemeler ve yapısal reformlar uygulamaya alındı.

DOĞAL KAYNAKLAR ETKİN KULLANILACAK

"Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" parolasıyla, doğal kaynakların etkin kullanımını gözeten, ileri teknolojiye dayalı, verimli, altyapısı güçlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir üretim amaçlandı.

Ülke gündeminde olan üretim planlaması süreci de suyu merkeze alarak bütüncül bir yaklaşımla başlatıldı.

Tarımsal üretim planlaması kapsamında, üç yıllık üretim planlarının yapılmasına yönelik 81 ilde üreticiler, üretici temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve üniversitelerin yer aldığı teknik komiteler kuruldu.

VERİMLİLİK ARTIŞI HEDEFLENİYOR

Yeni sistemin, 2024-2025 üretim sezonunda tüm unsurlarıyla uygulanması hedeflenirken sistemle stratejik ürünlerin en uygun yerde üretilmesi, üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve verimlilik artışı sağlanması hedefleniyor.

60 OTB'NİN YATIRIM SÜRECİ HIZLANDI

Jeotermal kaynakların yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı organize tarım bölgeleri (OTB) hızla yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda, 41 ilde kurulacak 60 OTB'nin yatırım süreci hızlandırıldı.

Başta tohum olmak üzere ülkenin kendine has tarımsal değerleri koruma altına alınarak, bu alanda destekler artırıldı. Bu sayede araştırma kurumlarında, geçen yıl tarla bitkilerinde 42, bahçe bitkilerinde 22 yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirilirken ülkede üretilen sertifikalı tohumluk çeşidinin yüzde 40'ı bu tohumlardan oluştu.

37 YEREL ÇEŞİT TESCİL EDİLDİ

Ayrıca Ata Tohumu Projesi kapsamında, farklı türlerde 37 yerel çeşit araştırma enstitüleri adına tescil ettirilip, koruma altına alındı.

"EFE ARISI"

AR-GE çalışmalarıyla yumurta tavukçuluğunda 4 damızlık hat, etçi tavukta 1 damızlık hat ve "Ülkesel Arıcılık Projesi" kapsamında "Efe Arısı" geliştirildi.

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, 55 ilde 223 alt proje, 23 koyun-7 keçi ırkında, 1 milyon 404 bin 900 baş küçükbaş hayvan materyalinde uygulandı.

YERLİ HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI

Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi, 18 ilde 2 bin 742 yetiştiricinin 29 bin 171 baş mandasıyla devam ediyor. Yerli hayvan genetik kaynaklarından 77 ırk/ekotip ve su ürünlerinde 37 tür Bakanlık adına tescil edildi.

KURAKLIĞA, SOĞUĞA VE HASTALIKLARA DAYANIKLI TOHUMLAR GELİŞTİRİLİYOR

Ayrıca tarımsal üretimin geleceğinin teminatı olan 322 bin 472 genetik materyal, gen bankalarında korunmaya devam ediliyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bu dönemde de kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı tohum çeşitleri geliştiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)