TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan ABD'de sıkı para vurgusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Washington'da G20, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katıldı.

ABD'de Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen panelde, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Karahan, açıklamasında "Dezenflasyon son aylarda biraz hız kesti ama biz bunu yakından takip ediyoruz." derken enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar sıkı para politikasının korunacağını söyledi.

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

- Öncelikle fiyat istikrarının sağlanacağını sonra bütün problemlerin çözüleceğini söyledik.

- Enflasyonla ilgili bazı gelişmeler yaşadık. Çok büyük bir deprem gerçekleşti ve hükümet harcamaları arttı.

- Neredeyse üç haneye yaklaşan bir enflasyon vardı. Sonra biz parasal sıkılaşmaya başladık. O zamandan bu yana aşağı yönlü gidiyor.

- Dezenflasyon son aylarda biraz hız kesti ama biz bunu yakından takip ediyoruz.

- Fiyat istikrarını sağlamak çok önemli.

- Enflasyonda yüzde 5'lik hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikamızı koruyacağız.

- 2 yıl içerisinde maalesef çok ciddi anlamda rüzgar hep bize karşı esti, rüzgarı arkamıza alamadık.

"GÜVEN KONUSUNDA DAHA FAZLA YOLA İHTİYACIMIZ VAR"

- Güven bir gecede inşa edilmez, güven konusunda yol katettik ama daha fazla yola ihtiyacımız var.

- Küreselde volatilite yüksek, belirsiz bir ortam var. Daha fazla risk ve daha fazla fırsat var.

- TL'deki reel değerlendirmeyle emek yoğun sektörlerde sıkıntılar olabilir ancak fiyat istikrarını sağlamak için buna ihtiyacımız var.