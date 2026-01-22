TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar! 22 Ocak'ta altın, gümüş ve döviz fiyatları

- ABD Başkanı Trump'ın Grönland tarifelerini uygulamayacağını açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.
- Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilmişken, altın ve döviz fiyatları da dikkat çekiyor.
- Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.
Trump'ın Grönland tarifelerini uygulamayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı.
Yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.
ONS ALTIN
Jeopolitik riskler ve yakın gelecekte tarife geriliminin artabileceği endişeleriyle dün tarihi zirvesini 4 bin 888,14 dolara taşıyan ons altın ise Avrupa ülkelerine uygulanacak Grönland tarifelerinde geri adım sonrası kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 4 bin 825 dolardan tamamladı.
Ons altın yeni işlem gününde yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 822 dolarda seyrediyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 714 lira
Çeyrek altın: 11 bin 387 lira
Cumhuriyet altını: 46 bin 389 lira
Tam altın: 45 bin 588 lira
Yarım altın: 22 bin 785 lira
GÜMÜŞ
Gümüşün onsu artış seyrini devam ettirdi ve yüzde 1,03 artışla 94,0670 dolara çıktı.
DOLAR ENDEKSİ
Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 yükselişle 98,8 seviyesine yükselirken, yeni günde yatay bir seyir izliyor.
DÖVİZ
Dolar/TL, dünü 43,2950'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,3060'tan işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,3086 lira
Euro: 50,7701 lira
Sterlin: 58,3648 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8 yükselişin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 64,8 dolarda bulunuyor.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamlarken, yeni işlem gününde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 14.376,00 puandan tamamladı.
TCMB'NİN 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.
Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.